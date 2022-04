Mais um: Após Pimpão, Remo confirma contratação de atacante Fernandinho, ex-Água Santa

Horas após confirmar a contratação de Rodrigo Pimpão, o Remo anunciou a contratação de mais uma atacante: Fernandinho. O jogador estava disputando o Campeonato Paulista pelo Água Santa e se junta ao elenco do Leão que irá disputar a Série C do Brasileiro este ano. O jogador chega a Belém neste sábado para realizar exames médicos e clínicos de praxe antes de assinar vínculo até o final do ano com o Leão.

VEJA MAIS

Fernandinho já concedeu as primeiras palavras como jogador azulino, em texto publicado no site do clube. “Expectativa sempre é das melhores. Um clube de camisa pesada e tradição, Rei da Amazônia. Espero fazer uma excelente campanha junto aos meus companheiros para que a gente consiga o objetivo maior, que é o acesso. Quero chegar, me adaptar e já iniciar os trabalhos”, reforçou o atacante, que pode atuar pelos dois lados do campo.

Natural de Cuiabá (MT), Fernando Nathan Padilha de Arruda completou 30 anos em março e tem ampla rodagem no futebol. Além do Água Santa-SP, onde marcou dois gols em 13 jogos nesta temporada, também já vestiu as camisas de Cuiabá, Cacerense, Iporá, CEOV Operário, Sinop, Dom Bosco, Rio Claro, Portuguesa, São Caetano, Ypiranga-RS, Ferroviária e Ituano - onde foi campeão da Série C no ano passado.