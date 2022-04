Oficial: Remo anuncia atacante Rodrigo Pimpão na véspera do Re-Pa e promete: 'Hoje tem mais'

Rodrigo Pimpão é jogador do Remo. Depois de algumas semanas de negociação, o atacante de 34 anos, com passagens marcantes por Botafogo-RJ e CSA-AL, está a caminho de Belém para defender o Leão Azul na Série C de 2022. Oliberal.com já havia adiandato a chegada com uma fonte, na sexta-feira, e neste sábado o Remo fez o anúncio oficial nas redes sociais.

Ainda por meio da conta oficial no Twitter, o Remo adiantou que outros nomes devem ser anunciados neste sábado. A expectativa é pela chegada do zagueiro Igor Morais, do Corinthians. De acordo com apuração de Oliberal.com, está tudo acertado entre o Leão e o Timão, que vai seguir arcando com o custo integral do salário do defensor.

Assim, ao longo do Campeonato Brasileiro o Remo vai reeditar a dupla de atacantes do Botafogo entre 2017 e 2018, formada por Pimpão e Brenner. Ambos disputaram jogos da Liberadores da América e Copa Sul-Americana pela Estrela Solitária. O ataque azulino ainda conta com Bruno Alves, artilheiro do time na temporada com 6 gols; Ronald, Raul e Tiago Mafra.

Outro atacante que deve ser anunciado em breve pelo Leão é Vanilson, que no ano passado esteve no Manaus, quando fez 14 gols e deu duas assistências em 18 jogos. O jogador de 31 anos está no Arar, da Arábia Saudita, mas tem pré-contrato com o Leão para disputar o Brasileiro. A chegada do centroavante era aguardada no Baenão começo da temporada, porém problemas de documentação impediram a transferência de volta ao Brasil em janeiro.

Clássico em vista

A contratação de Rodrigo Pimpão ocorre um dia antes do primeiro clássico da decisão do Campeonato Paraense. O Remo recebe o Paysandu neste domingo, a partir das 18h, no Baenão, para o jogo de ida da final. Os ingressos já estão esgotados. A volta será quarta-feira, na Curuzu. Os dois jogos terão cobertura lance a lance por oliberal.com, com vídeo da narração da equipe de esportes da Rádio Liberal FM.