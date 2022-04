Torcida do Remo esgota ingressos para primeiro jogo da final, contra o Paysandu; veja

Dois dias antes da bola rolar, a torcida azulina já se movimenta para garantir presença no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense, que acontece neste domingo, a partir das 18 horas, no Baenão. O jogo contra o Paysandu marca o primeoro duelo da final, que será decidida na próxima quarta, na Curuzu.

A diretoria do Clube do Remo informou através das redes sociais que os ingressos para a partida já esgotaram. Não há mais bilhetes de arquibancadas, cadeiras cativas e camarotes. Todos os ingressos vendidos aos valores de R$ 40,00 arquibancada, R$ 60,00 cadeira e R$ 80,00 camarotes já esgotaram.

veja o comunicado do clube: