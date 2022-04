Ursinho Pimpão! Remo prepara recepção personalizada para atacante; veja

Após a confirmação do acordo entre o Clube do Remo e o atacante Rodrigo Pimpão, uma foto no mínimo inusitada chamou a atenção dos torcedores e seguidores do Leão Azul nas redes sociais. Através do Twitter, o clube publicou uma foto onde aparece o famoso Ursinho Pimpão, no aguardo de um passageiro, certamente o atacante agraciado com o mesmo sobrenome.

Rodrigo Pimpão se despediu do Operário-PR, por onde jogou em duas temporadas, e se transferiu para o Clube do Remo, onde é aguardado como reforço para a Série C e Copa do Brasil.

Confira a chamada: