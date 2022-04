Guerra entre Rússia e Ucrânia atrapalha chegada de novo ônibus do Remo, afirma presidente azulino

Uma das primeiras novidades do Remo para 2022 era a chegada do novo ônibus para o time principal, batizado de Bonde do Rei. Mas o presidente do clube, Fábio Bentes, relatou à equipe de esportes de O Liberal que a guerra entre Rússia e Ucrânia, que começou em fevereiro, atrapalhou a entrega do transporte.

"Nunca esteve previsto para janeiro, era até final de fevereiro. Acontece que pela situação lá na Ucrânia e Rússia, houve atraso na produção. Como é um ônibus do zero, ele é montado separadamente. o chassi, no caso, da Mercedes-Benz, e a carroceria é da Comil. E aí se manda o chassi para a Comil, e em cima eles montam a carroceria. Essa produção do chassi atrasou por falta de peça", explicou.

A ideia da diretoria do Remo é que o atual ônibus da equipe profissional, o Expresso 33, seja repassado às categorias de base, assim que o time principal esteja usando o Bonde Rei. Quando isso deve ocorrer? Segundo Fábio Bentes, a expectativa é que no mês de maio, o novo transporte azulino já esteja em Belém. Ou seja, o Remo deve começar a usar o ônibus na Série C do Brasileirão.

"A parceira já mandou para a gente o documento da Mercedes justificando, porque eles estão cobrando. A estimativa é que a confecção do chassi fique pronta na primeira semana de abril. A partir daí, vai ser enviado para a Comil para ser montada a carroceria, aí já são mais uns 15 a 20 dias. Acredito que até final de abril esteja pronto para vir para Belém, vai estar rodando muito provavelmente só em maio", concluiu Bentes.