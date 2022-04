Remo anuncia que já vendeu oito mil ingressos para a final do Parazão contra o Paysandu

O Remo anunciou pelo Twitter que já vendeu mais de oito mil ingressos para o duelo de ida da final do Parazão. Domingo (3), às 18h, o Leão recebe o Papão, no Estádio Baenão, para os primeiros 90 minutos da final do Campeonato Paraense.

Na noite da última quinta-feira (31), o Remo divulgou que já tinham sido vendidos seis mil ingressos. Vale lembrar que a partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.