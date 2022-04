Entre os times da Série C, Remo é o mais procurado no Google; veja

O Google Trends apresentou a lista dos dez times mais pesquisados na maior ferramenta de busca da internet, a partir de dados reunidos entre os anos de 2004 a 2022. A pesquisa consolidou todas as equipes que disputam as Séries A, B e C e trouxe uma novidade para o Leão Azul. O Remo é o time mais procurado entre todos os participantes da Série C deste ano.

Conforme a pesquisa, o Flamengo é o time mais buscado de todos os tempos no Google Brasil. Nos últimos cinco anos, os registros de busca subiram cerca de 290%, tendo seu recorde de pesquisa registrado em 2021. Logo atrás aparece o Palmeiras. De acordo com a pesquisa, o interesse pelo Verdão subiu consideravelmente nos últimos cinco anos, com aumento na faixa de 170%.

A terceira e quarta posição estão ocupadas respectivamente por Corinthians e São Paulo. Quem vem logo a seguir é o Grêmio, que esse ano disputa a Série B. Outro clube que está fora da elite nacional vem logo atrás, o Vasco da Gama, seguido por Santos (7º), Cruzeiro (8º), Internacional (9º) e Atlético Mineiro (10º).

Quando a lista desce para a Série C, o Leão Azul paraense assume a ponta. O time Campeão Paraense deste ano detém, entre todos os participantes, o maior número de pesquisas relacionadas no Google. De acordo com a lista, o Remo lidera as buscas, seguido por Vitória e o maior rival, o Paysandu, que vem na terceira posição.

Times da Série C mais buscados, últimos 12 meses:

1 - Clube do Remo

2 - Vitória

3 - Paysandu

4 - ABC Futebol Clube

5 - Mirassol

6 - Volta Redonda

7 - Associação Desportiva Confiança

8 - Grêmio Esportivo Brasil

9 - Botafogo

10 - Figueirense FC