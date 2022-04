Leonan comemora golaços e avalia momento no Remo: 'o melhor da minha carreira'

"O melhor da minha carreira". É desta forma que o lateral-esquerdo Leonan define o momento em que está vivendo no Remo. O jogador, contratado no meio do Campeonato Paraense, caiu nas graças do Fenômeno Azul após marcar gols importantes nas últimas partidas pelo clube. Um deles, inclusive, deu ao Leão o título de campeão paraense. Sobre a fase iluminada com a camisa azulina, Leonan disse que nunca viveu algo parecido na carreira como jogador.

VEJA MAIS

"Já vivi bons momentos, mas o gol marcado na final pesa muito pra mim. Foi um momento ímpar na minha carreira. Não só pela final, mas pela sequência de bons resultados no final do campeonato. Acho que o título paraense alavancou ainda mais este bom momento", avaliou Leonan.

Segundo o jogador, o bom desempenho dentro de campo se dá pela qualidade do grupo azulino. Ele afirma que o ambiente dentro do vestiário é bastante positivo e que isso influencia positivamente no desempenho da equipe dentro de campo. O jogador afirma também que a chegada de reforços para a equipe vai ajudar na formação de um elenco forte e vencedor.

"Estamos em uma sintonia muito boa. É um grupo que se respeita e trabalha todo dia pra conseguir o seu espaço. Agora, com os reforços chegando, vamos criar uma briga sadia para ver quem vai jogar. Espero manter o bom desempenho e continuar sempre ajudando a equipe, seja com gols ou com assistências", disse.

O Remo volta a campo pela Série C no sábado (16), pela 2ª rodada do torneio. O Leão enfrenta o Manaus, às 19h, na Arena da Amazônia. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.