Torcedor entrega camisa do Remo a astro do futebol inglês que eliminou o Brasil da Copa de 2018

O meia belga Kevin de Bruyne, jogador do Manchester City e da seleção da Bélgica, recebeu uma camisa do Remo, entregue por um torcedor do clube, que esteve nas instalações do City. de Bruyne fez parte da equipe belga que eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo. O jogador marcou um dos gols da vitória por 2 a 1.

