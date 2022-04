No dia do Re-Pa da decisão do Parazão, cantor Suel posta foto com camisa do Remo

O pagodeio Suel resolveu mostrar a sua torcida a um clube paraense em dia de clássico no Parazão. Nesta quarta-feira (6), dia que Remo e Paysandu disputam a taça de campeão da competição, o cantor fluminense postou uma foto com a camisa do Clube do Remo em seu story no perfil no Instagram.

“Obrigado galera do Clube do Remo pelo presente”, escreveu o pagodeiro.

VEJA MAIS

O responsável por presentear o artista foi o diretor comercial do Remo, Glauber Gonçalves. A foto foi feita nesta quarta em um estúdio do Rio de Janeiro, local em que o cantor Júlio Cezar, do grupo paraense Nosso Tom, torcedor do Paysandu, estava gravando uma música.

Com mais de 1,3 milhões de seguidores, Suel é conhecido por grandes sucessos de pagode. Por anos ele esteve à frente do grupo Imaginasamba. Sua voz marcou as canções “Para de Pirraça”, “Pretexto” e “Ainda é Cedo Pra Dizer ‘Bye, Bye’". Atualmente, em carreira solo, ele já emplacou sucessos como Pretexto, Nada Supera a Gente e Amor de Amante.

Suel postou foto ao lado de Julio Cezar Patrício (Instagram / @suel)

No próximo dia 13 de maio Suel fará show ao lado do cantor Vitinho em Belém.