LUTO: relembre quando Paulinha Abelha da banda Calcinha Preta recebeu camisa do Remo; vídeo

A cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, morreu no início da noite desta quarta-feira (23). A artista deixou saudades na torcida remista que vive no Pará. Há cerca de um ano, ela viralizou em um vídeo vestindo a camisa do Remo.

Na época, ela recebeu uma camisa do Leão dada pelo zagueiro Fredson. O ex-atleta azulino é primo do marido da cantora. Ela agradeceu os presentes, mas chamou o zagueiro remista de “Fred”.

“Chegou aqui em casa a camisa dele, do jogador do Remo Fred. Amei! É o Remo”, disse.

