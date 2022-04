Remo lança camisa do título do Parazão e provoca o Paysandu: 'Apaga a luz, apaga tudo'

O título estadual diante do Paysandu, dentro do Estádio da Curuzu, deu ao Remo a 47ª conquista do Campeonato Paraense. O triunfo e a forma como foi comemorado, rendeu aos azulinos uma camisa comemorativa, que foi feita pelo departamento de marketing do clube, em alusão ao “apagão” ocorrido no estádio do seu maior rival, bem no momento em que os jogadores do Remo levantavam a taça Estrela do Norte no pódio.

A camisa é assinada pela marca própria “Rei” e está disponível em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém, Ananindeua e também na cidade de Castanhal, no valor de R$69,90. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube azulino com a frase “Apaga a luz, apaga tudo” e pode der adquirida tanto no modelo masculino quanto feminino. Sócio-torcedor, sócio remido e sócio proprietário possuem 10% de desconto nas Lojas do Remo.

Os jogadores azulinos utilizaram a camisa do título, após o jogo contra o Vitória-BA, na estreia da Série C, no Baenão no último final de semana, quando a direção do clube apagou os refletores e comemoraram com a torcida a conquista do título sobre o rival, ocorrida na última quarta-feira (6).