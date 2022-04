Após vitória do Remo na Série C, luzes do Baenão são apagadas e jogadores dão volta olímpica; vídeo

Após vencer o Vitória na estreia da Série C do Brasileirão, o Remo comemorou aproveitou a oportunidade para comemorar o título paraense diante do Fenômeno Azul. Ao final do jogo, as luzes do Baenão foram apagadas. A atitude foi uma provocação ao apagão que ocorreu na Curuzu, durante a final do Parazão.

Logo em seguida, os jogadores trouxeram ao gramado a taça Estrela do Norte, dada ao campeão estadual. Os jogadores fizeram uma volta olímpica com o título, debaixo de gritos de "É campeão" da torcida remista.

Entenda o caso

Durante as comemorações do Remo, que conquistou o Campeonato Paraense na Curuzu, as luzes do estádio se apagaram. O fato ocorreu justamente no momento em que o capitão Marlon levantou a taça de campeão paraense. O fato não passou desapercebido pelos jogadores remistas, que provocaram o rival nas redes sociais.

Oficialmente, o Paysandu, dono do estádio da Curuzu, não se pronunciou. Já o Remo classificou a situação como “atitude antidesportiva”.