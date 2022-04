Debaixo de forte chuva, Remo vence o Vitória no Baenão na estreia da Série C

Pela estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, o Remo venceu o Vitória neste sábado (9), por 2 a 1, no Estádio Baenão. Leonan e Brenner marcaram para o Leão Azul e Alisson Santos diminuiu para o Leão Baiano. Com o resultado, o time azulino conquistou um triunfo sobre um adversário direto na briga pelo acesso à Série B.

O jogo

O técnico do Remo, Paulo Bonamigo, promoveu a estreia do atacante Rodrigo Pimpão, no time titular. Porém, a partida foi prejudicada pela forte chuva que caiu em Belém, durante a tarde. O campo ficou alagado e, no início da partida, a bola parava nas poças d'águas que se formaram no gramado do Baenão.

Golaço à la Re-Pa

Já que estava difícil jogar trocando passes curtos, o jeito era arriscar de longa distância. E foi assim que o lateral-esquerdo Leonan, com um chute de direita, como no Re-Pa, de fora da área, abriu o placar para o Remo. A bola foi no canto do goleiro Lucas Aracanjo, aos 11 do primeiro tempo.

Goleiros aparecem

Se no restante do primeiro tempo, a bola pouco rolou e não tivemos tantos lances de perigo, na etapa final, pode se ver um futebol melhor. Com isso, os goleiros precisaram trabalhar. Primeiro, Lucas Arcanjo, no cruzamento de Ricardo Luz na cabeça de Brenner. O atacante mandou para o gol, mas o goleiro do Vitória salvou.

No minuto seguinte foi a vez de Vinícius aparecer três vezes. Na primeira jogada, Ricardo Luz escorregou e a bola sobrou com Luidy que chutou para a defesa do ídolo azulino, que mandou para o escanteio. No cruzamento seguinte, Ewerton Páscoa cabeceou e Vinícius fez uma defesaça. Na sobra, Eduardo arriscou de longe e Vinícius fez a 'ponte' para espalmar e evitar o perigo.

O artilheiro marca

Já na reta final, Netto, outro estreante, foi lançado em profundidade na esquerda e foi derrubado por Yuri. O árbitro marcou pênalti. Brenner caminhou tranquilamente para a bola e mandou no canto direito do goleiro, enquanto Lucas Arcanjo caiu para o outro. Dois a zero aos 43.

Tensão

No entanto, o Vitória fez questão de mostrar que o jogo não tinha acabado. Dois minutos depois, João Pedro bateu cruzado na entrada da área. A bola resvalou em Dinei e sobrou para Alisson Santos. O atacante manda de primeira para o gol e diminuiu. E assim o jogo terminou: dois a um para o Leão Azul.

Após a partida, as luzes do Baenão foram desligadas, em forma de provocação ao Paysandu. Após o título paraense do Remo, as luzes da Curuzu se apagaram enquanto a taça era levantada pelo capitão do time azulino, Marlon. Após o triunfo sobre o Vitória, os jogadores do Leão fizeram uma volta olímpica com o troféu do Parazão.

Próximo desafio

O próximo jogo do Remo na Série C é o Manaus, no sábado (16), às 19h, na Arena da Amazônia. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Remo 2x1 Vitória

1ª rodada da Série C do Brasileirão

Local: Baenão

Data: 9 de abril de 2022 (sábado)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Gustavo Mota Correia (RJ)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Gols: Leonan (11/1T) e Brenner (43/2T); Alisson Santos (45/2T)

Cartões amarelos: Daniel Felipe e Fernandinho; Alemão, Salomão e Eduardo

Remo: Vinícius; Ricardo Luz (Rony), Daniel Felipe, Marlon e Leonan (Renan Castro); Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Marciel (Felipe Gedoz); Bruno Alves (Netto Norchang), Rodrigo Pimpão (Fernandinho) e Brenner.

Técnico: Paulo Bonamigo.

Vitória: Lucas Arcanjo; Alemão, Rafael Ribeiro, Mateus Moraes, Ewerton Páscoa e Salomão (Luidy); João Pedro, Eduardo e Alan Santos (Alan Pedro); Tréllez (Alisson Santos) e Roberto (Dinei).

Técnico: Geninho.