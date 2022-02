Reforço? Foto do ex-atacante Aguero com camisa do Remo faz sucesso na internet; veja

Uma postagem em rede social foi o suficiente para atiçar a comunidade azulina na internet, nesta terça-feira (22). Através do Instagram, um perfil humorístico esportivo postou uma imagem onde o ex-atacante argentino Sergio Agüero aparece segurando uma camisa do Clube do Remo, personalizada com nome e o número 32. Imediatamente as especulações, a maioria com humor, começaram a surgir, sobre uma possível contratação.

Agüero se aposentou dos gramados aos 33 anos, em dezembro do ano passado. Fez história ao estrear profissionalmente aos 15 anos, pelo Independente da Argentina. O talento diferenciado logo o levou ao Velho Mundo, onde passou pelo Atlético de Madrid, Manchester City e Barcelona. Lá ele se aposentou. Aguero conquistou vários títulos, entre eles a Copa da Uefa, de 2009, pelo time espanhol.

A foto logo foi parar no perfil do clube, na mesma rede social. O Remo publicou a imagem enaltecendo o atleta, que se aposentou por problemas cardíacos. Veja.