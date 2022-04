Ex-Remo é o primeiro técnico da Série B do Brasileirão a ser demitido

Após a derrota para o Londrina por 2 a 0, a diretoria do Náutico-PE decidiu demitir o treinador da equipe, Felipe Conceição. A decisão da saída do treinador aconteceu nesta segunda-feira (11/04) após uma reunião da diretoria de futebol. Conceição é ex-treinador do Remo.

VEJA MAIS

Felipe Conceição passou pelo Remo durante a Série B de 2021. O treinador comandou o Leão por 28 jogos, com 11 vitórias, quatro empates e 13 derrotas. A saída foi decidida em comum acordo após a derrota para o Operário. Junto com Felipe Conceição, também deixou o clube pernambucano o preparador físico Gerson.

Felipe chegou ao Timbu para substituir Hélio dos Anjos. Em quase dois meses de trabalho, esteve à frente da equipe em 13 jogos com quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Sob seu comando, o Náutico chegou à semifinal da Copa do Nordeste e à final do Campeonato Pernambucano.

(*Beatriz Reis, estagiária sob supervisão da editora de web Vanessa Pinheiro)