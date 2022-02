Após a demissão de técnico ex-Paysandu, Náutico fecha com ex-Remo para a temporada

Um dia após o Náutico-PE anunciar a saída do técnico Hélio dos Anjos do comando da equipe, a diretoria do clube alvirrubro oficializou a contratação do treinador Felipe Conceição, ex-Remo e que estava comandando a Chapecoense-SC.

Felipe Conceição, de 42 anos, iniciou a carreira como técnico nas categorias de base do Botafogo-RJ. Passou também pelo Macaé-RJ, América-MG, Red Bull Bragantino-SP, Guarani-SP, foi contratado pelo Cruzeiro-MG e em seguida acertou com o Remo. No Leão Azul pegou o time na lanterna, conseguiu melhorar a posição da equipe na tabela, mas foi demitido, após uma sequência ruim, já na reta final da Série B, que terminou com o rebaixamento do clube paraense para a Série C.

Técnico foi bastante questionado pela torcida remista na reta final da Série B 2021 (Reprodução / SporTV / Premiere)

No início da temporada 2022 Felipe Conceição acertou com a Chapecoense, mas sua passagem pelo clube catarinense durou apenas seis partidas. O técnico já foi apresentado e a estreia pelo Náutico deve ocorrer contra o Atlético de Alagoinhas-BA, nesta terça-feira (15), pela quinta rodada da Copa do Nordeste, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).