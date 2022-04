Novo volante do Remo, Jean Patrick prova pupunha e dá o veredito: 'top'

Testada e aprovada. É assim que segue a relação do novo volante do Remo, Jean Patrick, com a pupunha, fruta típica da região amazônica. Enquanto ainda não estreia com a camisa do Leão Azul, o jogador tem aproveitado os dias na capital paraense para conhecer a culinária da região. Nesta segunda (11), Jean provou a pupunha e gostou do que comeu.

Nas redes sociais, o volante publicou uma foto consumindo a fruta e deu o veredito: "top". Veja:

Jean Patrick prova pupunha (Divulgação/ Instagram)

Vindo do CRB, Jean Patrick é tratado como um dos grandes reforços do Remo para a Série C do Brasileirão. O jogador segue treinando com o restante do elenco, aprimorando a forma física, antes de estrear pelo Leão Azul.