Cria da base do Remo, atacante Hélio Borges foi sondado pela diretoria do Paysandu, diz agente

O Paysandu busca a contratação de peças para esse início de Campeonato Brasileiro da Série C. Uma delas pode ser um ex-azulino, cria da base do Remo, Hélio Borges, de 21 anos. O jogador deixou o rival bicolor no início de 2021 e pertence ao Azuriz-PR e está sem clube. A informação foi confirmada pelo agente do atleta, Mauro Gois.

A diretoria do Paysandu procurou o agente de Hélio Borges, o contato continuou, mas o atleta acabou indo para o Juventude-RS, porém, não permaneceu por muito tempo no clube Janconero e retornou a Belém. Novas conversas ocorreram com o clube bicolor, mas “esfriou”. O agente informou ainda que teve contato com a diretoria do Remo, mas o clube já tinha realizado algumas contratações.

“Não podemos descartar [ida ao Paysandu], mas a tendência é que o Hélio vá para Portugal. Falamos com o Remo há algumas semanas e disseram que já tinham contratado atacantes de beiradas”, falou, o agente do jogador.

Carreira

Hélio Borges iniciou no futsal do Remo e rapidamente fez a transição para o futebol de campo. Nos gramados, ganhou destaque no clube azulino e foi para o Palmeiras, clube onde conquistou o Campeonato Paulista e o Brasileirão Sub-20, ao lado de Gabriel Menino e Patrick de Paula. Retornou ao Remo em 2019 e em 2020 foi peça importante no acesso do Leão à Série B, porém, deixou o clube para jogar no Azuriz-PR, agremiação que detém o seu passe.