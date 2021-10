VÍDEO: cria da base do Remo marca gol e decide clássico para o Ceará; clube luta por vaga na final do Brasileiro

O paraense Hélio Borges, cria das categorias de base do Remo, foi o destaque da semifinal do Campeonato Brasileiro Aspirantes, pelo Ceará-CE. O atacante marcou o gol da vitória do Vozão e decidiu o clássico contra o Fortaleza-CE, no último final de semana.

A partida era válida pelo jogo de ida da semifinal, o Vozão venceu por 1 a 0 e possui a vantagem de poder empatar o próximo jogo para garantir vaga na grande final. No próximo domingo o “clássico Rei” volta a ocorrer, ás 15h, no CT do Fortaleza. Na outra semifinal, Grêmio-RS x Avaí-SC buscam um lugar na decisão, no primeiro jogo o Grêmio venceu por 2 a 1, na Ressacada e também joga com a vantagem do empate.

Atacante atuando pelo Ceará (Divulgação / Ceará Sporting Club)

Assista ao gol

Em seu perfil no Instagram, Hélio agradeceu aos companheiros de clube e falou da sensação em marcar gol em clássicos.

‘Primeiramente agradecer a Deus pela vitória no clássico Rei! ‘Tamo junto’ família e parabéns pela entrega de todos. Emoção diferente fazer gols em clássicos, os primeiros 90 minutos já se foram. Agora é pés no chão e humildade para os últimos 90 minutos”, escreveu.

Hélio Borges foi importante na conquista do acesso do Leão Azul à Série B (Akira Onuma / Arquivo OLiberal)

Hélio Borges nasceu em Belém e atualmente está com 21 anos. Ele atuou pelo futsal do Remo, fez a transição para o futebol de campo, jogou pela base azulina e foi emprestado ao Palmeiras em 2018, clube onde permaneceu até a metade de 2019. Retornando ao Remo, Hélio foi um dos destaques do clube paraense na conquista do acesso à Série B em 2020, quando foi titular absoluto na equipe comandada pelo então técnico Paulo Bonamigo. No total pelo time profissional do Leão foram 28 jogos e quatro gols no ano passado.

Atacante Hélio quando jogava pelo Palmeiras-SP (Arquivo pessoal)

Nesta temporada Hélio recebeu proposta do Azuriz Futebol-PR e deixou o Remo, fez 12 partidas pelo novo clube e despertou o interesse do Ceará. Pelo Vozão o atacante fez duas partida pela Série A e dez jogos pelo time aspirante. O gol no clássico contra o Fortaleza foi o primeiro do jogador com a camisa do Vovô Alencarino