Garantido: Presidente do Paysandu confirma permanência do meia José Aldo para a Série C

O Paysandu garantiu a permanência do meia José Aldo para o Campeonato Brasileiro. Após igualar a proposta da Ponte Preta e montar uma espécie de "força-tarefa" interna para convencer o jogador a seguir no clube, o presidente bicolor Maurício Ettinger confirmou a OLiberal.com, na manhã desta terça-feira, que Aldo deu sinal positivo de que vai jogar a Série C nacional pelo Papão.

Alguns fatores influenciaram na permanência de Aldo. O primeiro deles foi financeiro: o Paysandu igualou a proposta salarial ofertada pela Ponte Preta. O meia, cujos direitos finaneiros são administrados por empresários, está emprestado ao Papão pelo Guarani-SC, clube com o qual tem contrato vigente. Porém, o time paraense tem preferência em um novo acordo sempre que propostas forem iguais. Neste caso, para tirar José Aldo da Curuzu, a Ponte teria que pagar uma multa rescisória de R$ 100 mil - algo que não foi visto com interessante pela equipe paulista.

(Texto em atualização)