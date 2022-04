Reforços para a defesa: Paysandu anuncia zagueiros ex-Santos e Tapajós para a Série C

O Paysandu anunciou a contratação de dois zagueiros para a Série C do Brasileiro. A divulgação do acordo com os jogadores foi feita no começo da tarde desta sext-feira, por meio de publicação no site oficial do Papão. Eles são os defensores Bruno Leonardo e Douglas. Ambos desembarcam em Belém neste final de semana para serem integrados ao elenco alviceleste que vai disputar o Brasileiro a partir do próximo dia 17.

Ambos têm 25 anos. Bruno Leonardo é o que tem maior rodagem. Oriundo das categorias de base do Santos-SP, sua trajetória conta com passagem por Portuguesa Santista, VOCEM, Patrocinense, São Bento-SP e Ferroviária-SP, equipe pela qual estava disputando a Série A1 do Campeonato Paulista neste semestre. Foram 10 jogos e um gol em 2022.

“Estou muito feliz em fazer parte desse projeto do maior clube da Amazônia. Que o Senhor possa estar nos abençoando para que a gente consiga o acesso para a Série B. Venho dizer ao torcedor que vontade, determinação e garra não vão faltar. E conto com vocês para a gente ir em busca desse tão sonhado acesso. Vamos, Papão!”, declarou Bruno ao site bicolor.

Doulgas foi titular e atuou em todos os minutos do Tapajós no estadual deste ano (Diivulgação/Paysandu)

Douglas é uma aposta regional da diretoria alviceleste. O defensor é natural de São Luís (MA), mas já passou por várias equipes paraenses. O currículo inclui, só no Pará, São Francisco, Cametá, Atlético-PA, Paragominas e Tapajós. Pelo Boto da Amazônia ele enfrentou três vezes o Paysandu no Parazão 2022.

Estou muito feliz, espero corresponder todas as expectativas do clube. Quero agradecer a oportunidade e dizer que é um sonho realizado. Quero deixar um recado à torcida bicolor, dizer que raça e vontade não vão faltar!”, afirmou.

Setor reforçado

As chegadas de Douglas e Bruno Leonardo ajudam a reforçar o setor mais criticado durante o primeiro trimestre: a defesa. A equipe chegou a levar 11 gols numa sequência de três jogos, que fez com que Márcio Fernandes promovesse mudanças na primeira linha do time, alternando, principalmente, a titularidade entre Heverton e Marcão ao lado de Genilson na zaga. As laterais também receberam testes.

Além de Bruno e Douglas, o Papão já havia contratado outro zagueiro para a Série C: Lucas Costa, de 27 anos, que foi anunciado pelos bicolores na semana passada.