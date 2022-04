Coordenador de futebol do Paysandu foca no Re-Pa, mas garante novas contratações nesta semana

O Paysandu está focado na final do Campeonato Paraense 2022 contra o Remo, mas o clube alviceleste também está de olho no “mercado da bola”. Novas contratações devem pintar no Estádio da Curuzu nesta semana, além de possíveis saídas já visando a Série C. A informação foi confirmada pelo coordenador de futebol, Ricardo Lecheva.

A diretoria bicolor evita falar no assunto, mas algumas mudanças irão ocorrer no elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta semana o Papão anunciou o volante o Wesley e o atacante Alessandro Vinícius Alessandro, ambos do Atlético-MG, mas novos atletas devem chegar a Belém para vestir a camisa bicolor. Sem citar nomes e posições, Ricardo Lecheva informou que tudo isso está sendo analisado, mas que o foco total é a decisão do Parazão.

“Sim, devem chegar mais atletas nesta semana e na outra. Mas não é hora de pensar nisso, somente depois da final do estadual”, disse.

De três a quatro novos jogadores devem pintar na Curuzu nos próximos dias e isso pode acarretar em saídas de atletas. A estreia do Paysandu na Série C será somente na segunda rodada, no dia 16 de abril, às 19h, na Arena Verde, em Paragominas, contra a equipe do Atlético-CE. O Papão jogará longe de Belém após ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por invasão de membros de uma torcida uniformizada do clube, no jogo contra o Ituano-SP, na Curuzu, pela Série C do ano passado. O Papão terá que cumprir duas partidas fora da capital paraense.