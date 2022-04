Goiás exerce opção de compra do atacante Nicolas; Paysandu deve receber mais de R$1 milhão

Na noite desta segunda-feira (04), o Goiás anunciou a sua intenção de compra referente ao atacante Nicolas, que estava cedido ao clube através de empréstimo do Paysandu, onde o jogador mantém vínculo até dezembro deste ano.

As tratativas envolvendo o atacante e os dois clubes começaram em julho do ano passado, quando o Goiás manifestou interesse no atleta, que havia se destacado no Paysandu durante as temporadas de 2019 e 2020. onde disputou 103 jogos e marcou 37 gols.

A transação comercial envolvendo os clubes deve render ao Paysandu cerca de R$ 1,5 milhão, entre pagamentos de direitos, metas alcançadas e outras cláusulas estipuladas em contrato.

A partir de agora, a expectativa é que o jogador encerre o contrato com o Paysandu e assine em definitivo com o Goiás. Assim, a cláusula que determinava a preferência de compra pelo Goiás, será mantida e ambos assinam contrato nos próximos dias.