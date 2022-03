Sempre ele! Ídolo do Paysandu, Nicolas deixa a sua marca e classifica Goiás na Copa do Brasil; vídeo

O Goiás está na terceira fase da Copa do Brasil 2022. O Esmeraldino venceu o Crieciúma-SC, na noite de ontem, em Goiânia (GO) e avançou na competição nacional. Mais uma vez o destaque do clube alviverde foi o atacante Nicolas, ex-Paysandu. Ele marcou o gol da vitória por 1 a 0 e ajudou o clube goiano a faturar a milionária cota da Copa do Brasil.

Essa é a segunda vez que Nicolas marca pelo Goiás na competição. Na primeira fase o atacante marcou o gol da equipe no empate em 1 a 1 contra o Sousa-PB, que deu a classificação ao Esmeraldino.

Vendido pelo Paysandu no ano passado, Nicolas na atual temporada possui 13 jogos e marcou nove gols. Em 2021 realizou 27 partidas pelo Goiás e balançou as redes seis vezes, além de ter conquistado o acesso para a Série A pelo clube do Centro-Oeste.

Pelo Paysandu Nicolas fez 103 partidas, 102 como titular no período de 2019 a junho de 2021 e marcou 37 gols. Com a camisa bicolor conquistou dois títulos estaduais (2020 e 2021), foi artilheiro do Parazão em 2020 e marcou oito vezes em clássicos contra o Remo.