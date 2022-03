Ídolo do Paysandu, Nicolas marca e Goiás se classifica na Copa do Brasil; vídeo

O Goiás se garantiu na segunda fase da Copa do Brasil 2022. O Esmeraldino enfrentou o Sousa-PB, ontem, fora de casa e empatou em 1 a 1. O gol foi do atacante de Nicolas, de 32 anos, ex-Papão da Curuzu.

A equipe goiana saiu na frente com Nicolas, ainda no primeiro tempo, após boa tabelinha entre Vinícius e Felipe Bastos, a bola chegou no atacante ex-Paysandu que no estilo “vídeo game”, que só empurrou para o gol, aos 14 minutos. O empate do Sousa saiu aos 30, com Esquerdinha, que arriscou de fora da área e acertou o canto esquerdo do goleiro Esmeraldino.

O próximo adversário do Goiás na Copa do Brasil será a equipe do Criciúma-SC, que eliminou o Nova Iguaçu-RJ.

O atacante deixou o Paysandu na metade de 2021 com 103 partidas com a camisa bicolor, 37 gols marcados e dois títulos estaduais (2020 e 2021). O atacante se transferiu para o Goiás e ajudou o clube goiano no acesso à Série A. Ídolo no clube paraense, Nicolas marcou seis gols na temporada 2021 em 27 partidas pelo Goiás. Agora em 2022 são cinco gols em nove partidas com o manto Esmeraldino.