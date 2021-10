Paysandu pode lucrar quase R$1.5 milhão com o atacante Nicolas no Goiás

O atacante Nicolas deixou o Paysandu em julho deste ano e desde então defende as cores do Goiás-GO. A equipe esmeraldina está na Série B e é concorrente direta por uma das vagas à Série A do Brasileiro e, caso isso ocorra, uma quantia será repassada ao Papão pelo jogador, que possui contrato com o clube até o fim de 2022. Mas a saída do “Cavani da Amazônia” aliviou as contas do clube.

VEJA MAIS

Nicolas representava 10% da folha salarial do Paysandu em 2021, segundo o presidente do clube Maurício Ettinger. As dificuldades da pandemia, processos trabalhistas, assédio de outros clubes e receitas difíceis sem a bilheteria na época, levaram o Papão a liberar o jogador, porém, o clube deu uma “respirada” com isso.

O Paysandu tinha uma dívida com o Nicolas em torno de R$200 mil, referente a salários atrasados, 13º salário e premiações pelos títulos estaduais, que foram quitadas pelo Goiás, ao ele ser liberado pelo Papão, além de uma compensação financeira pelo jogador paga pelo clube esmeraldino no valor de R$ 200 mil.

Caso o Goiás passe para a Série A do Brasileiro, o Paysandu terá direito a receber mais R$900 mil. Somando os valores, o Papão pode lucrar com o Nicolas R$1.4 milhão. O atacante ainda é o artilheiro do clube paraense na temporada com seis gols marcados. Já defendendo a equipe do Goiás, Nicolas atuou em 20 partidas e marcou cinco gols. O time esmeraldino atualmente é o terceiro colocado na Série B com 51 pontos.