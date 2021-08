Lateral do Paysandu comemora gol de Nicolas pelo Goiás e provoca o Remo nas redes sociais

O fama do atacante Nicolas de “carrasco” do Remo foi colocada à prova no confronto entre Goiás-GO x Remo, pela Série B, que terminou empatado em 1 a 1. Nicolas deixou mais uma vez a sua marca contra os azulinos, o nono dele em 16 partidas diante do Leão. Em Belém, um dos companheiros de Nicolas no Paysandu, o lateral-esquerdo Diego Matos, postou em seu stories o momento do gol e provocou o Remo.

Em sua conta no Instagram, Diego Matos postou um vídeo do Nicolas marcando e escreveu: “Boa meu irmão, Nicolas. Nada mudou”, em seguida colocou um emotion de risada.

Nas redes sociais vários torcedores do Paysandu comemoraram o gol do centroavante contra o rival Remo. Nicolas pertence ao Paysandu até 2023, porém, foi emprestado ao Goiás para a disputa da Série B. O atacante marcou dois gols em oito partidas pelo time esmeraldino, que luta por uma vaga no G-4 da competição.