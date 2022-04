Paysandu apresenta jovem volante do Atlético-MG; jogador está regularizado e pode estrear

O Paysandu apresentou nesta quarta-feira (13) o volante Wesley, que veio por empréstimo do Atlético-MG. O jogador, de 21 anos, reforça o elenco bicolor para a Série C do Campeonato Brasileiro. Wesley é cria das categorias de base do Galo, atual campeão da Série A, e busca ter sequência na rodagem dos últimos anos.

"Minha expectativa é manter a sequência no Paysandu, estar trabalhando e preparado. Além de dar continuidade. Minhas características são a força física, jogo muito bem com a bola no pé, passe longo [...]", contou Wesley.

Wesley chega à Curuzu em um 'pequeno pacote' vindo do Atlético-MG. Além do volante, o atacante Alessandro Vinícius também foi emprestado ao Bicola. Wesley jogou no Brasil de Pelotas no ano passado. Na Série B, fez 32 partidas. Pelo Villa Nova-MG, no início deste ano, jogou 12 vezes e marcou um gol.

Regularizado

No final da tarde desta quarta-feira (13), Wesley teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol. Com isso o volante já está regularizado e pode ser opção para o técnico Márcio Fernandes para a estreia na Série C.

Para a estreia do Paysandu na Terceirona, Márcio terá como opções para

Aliás, o Paysandu joga neste domingo (17), às 19h, contra o Atlético-CE, na Arena Verde, em Paragominas. Acompanhe a transmissão lance a lance da partida no portal OLiberal.com.