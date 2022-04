Paysandu inicia venda de ingressos para a estreia na Série C contra o Atlético-CE

A diretoria do Paysandu divulgou o cronograma de venda de ingressos para a estreia do Papão na Série C do Brasileirão, que ocorre no próximo domingo (17), às 19h, na Arena verde, na cidade de Paragominas (Paz), contra o Atlético-CE.

VEJA MAIS

Os bilhetes já estão disponíveis no site no valor de R$30, valor único do ingresso para o jogo. Somente torcedores vacinados com pelo menos duas doses contra a covid-19 ou dose única da Janssen, poderão assistir à partida no estádio.

Na Curuzu e Arena Verde

As vendas de forma presencial ocorrem nesta quinta-feira (14) e no sábado (16), das 9h às 17h e no sábado das 9h às 13h, não ocorrendo vendas de ingressos no feriado de sexta-feira santa (15). Já a comercialização de bilhetes na arena Verde será somente no dia da partida, iniciando às 10h e seguirá até a hora do jogo.

Meia-entrada

Os bilhetes para estudantes serão vendidos somente no domingo (17), a partir das 10h, na Arena Verde, em Paragominas. Diferente das outras partidas do Paysandu na temporada, não terá cadastro prévio pelo site.

Gratuidades

Serão distribuídas no domingo (17), a partir das 10h, também na Arena Verde, em Paragominas, sem cadastro prévio.

Sócio-torcedor

Sócios-torcedores do Paysandu adimplentes terão acesso liberado ao estádio, porém é necessário adquirir o ingresso pelo aplicativo do Sócio Fiel Bicolor, que pode ser baixado no App Store e no Google play.

Confira como o sócio-torcedor pode adquirir o bilhete para o jogo

Para acessar o estádio, o Sócio Papão deverá utilizar sua carteirinha virtual. Segue abaixo o passo a passo de como fazer a troca de carteirinha na Secretaria Virtual através do aplicativo:

Passo 1 - Efetue o login e clique no Menu no alto da tela;

Passo 2 - Clique em Secretaria Virtual, Meus Dados e Dados de Acesso;

Passo 3 - Clique em Alterar Acesso e confirme a alteração do tipo de acesso para Cartão Virtual clicando em Sim.