Jogador do América-MG é preso no Paraná por injúria racial contra atleta do Operário-PR

O meia do América-MG, Miguelito, foi preso em Ponta Grossa, no Paraná, após ser acusado de injúria racial contra o atacante Allano, do Operário-PR. O caso ocorreu durante a partida entre as equipes, válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador do América teria proferido ofensas racistas contra o atleta do Fantasma. Conforme a ocorrência, registrada pela Polícia Civil do Paraná, Miguelito se referiu a Allano como "preto do c****". O episódio foi presenciado pelo volante Jacy, também do Operário-PR.

Segundo a polícia, após o fim do jogo, o acusado e a vítima, assim como a testemunha, foram encaminhados à delegacia pela Polícia Militar, responsável pela segurança do duelo. No local, os jogadores foram ouvidos, e Miguelito foi preso em flagrante.

Imagens da transmissão da partida foram solicitadas para a investigação, e o acusado deve permanecer preso até a audiência de custódia. O crime de injúria racial, no Brasil, prevê pena de até cinco anos de prisão.

O suposto caso de racismo paralisou a partida aos 30 minutos. Ao ser notificado pelos jogadores do Fantasma, o árbitro Alisson Sidnei Furtado (TO) iniciou o protocolo antirracista da Fifa e da CBF. Ele fez um sinal de "x" com os braços e a partida ficou interrompida por cerca de 16 minutos.

Por meio das redes sociais, o Operário-PR repudiou o ato e disse estar em busca de imagens para que confirmar o caso e tomar as "medidas "cabíveis". O clube também informou que está prestando apoio do jogador Allano e que não irá toletar "nenhuma forma de discriminação".

"Reforçamos que o Operário está prestando todo o suporte necessário ao atleta Allano e seguirá firme em seu compromisso com a luta contra o racismo, dentro e fora de campo. Não vamos tolerar nenhuma forma de discriminação", disse a nota.