Zagueiro do Paysandu revela empolgação para a Série C: 'Temos uma equipe muito forte'

Após um bom início de temporada, com uma sequência de três vitórias seguidas e oito jogos de invencibilidade nos primeiros confrontos de 2022, o Paysandu chega cheio de expectativas para estreia no Brasileirão. Apesar de sair derrotado na final do Campeonato Paraense para o seu maior rival, o Papão olha para a Série C como a oportunidade de obter resultados melhores e, enfim, alcançar o acesso.

A estreia na competição seria contra o ABC no último final de semana, entretanto o jogo acabou adiado porque a equipe disputa as finais do Campeonato Potiguar. Sendo assim a primeira partida na Série C será contra o Atlético Cearense, em casa, com perspectiva de casa cheia para o confronto válido pela segunda rodada da Terceirona.

“O foco é sempre começar com o pé direito, a final do estadual já é página virada, nosso objetivo agora é outro”, reforçou o zagueiro Marcão, que briga por uma vaga entre os titulares agora que ganhou mais concorrência - o Paysandu anunciou três zagueiros nas últimas duas semanas.

A competição este ano mudou de formato na primeira fase e, ao invés de contar com dois grupos de 10, será apenas um único com 20 equipes. SE classificar ao quadrangular final não vem sendo um problema para o Paysandu, o clube avançou todas às vezes, porém o desempenho na etapa que vale o acesso não tem sido positivo.

“É um novo formato, enfrentamos mais equipes agora, o nível de dificuldade aumenta, mas nossa equipe está muito forte. O professor Márcio Fernandes tem um plano para o acesso e vamos buscar seguir à risca”, exaltou Marcão.

O jogo contra o Atlético Cearense será neste domingo de Páscoa (17) na Curuzu. O adversário Alviceleste foi derrotado na primeira rodada jogando em casa e com um jogador a menos, sendo assim, o clube deve entrar determinado a pontuar nesse confronto fora de casa.

“É claro que todo jogo é difícil, não podemos desrespeitar o Atlético, mas precisamos nos impor dentro de nossa casa. Tivemos agora uma semana e meia de treinos intensos e vamos ter um bom desempenho para essa estreia”, concluiu o zagueiro.