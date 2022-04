Bruno Leonardo é apresentado pelo Paysandu e revela pressão da torcida pelo acesso: 'É muito grande'

O Paysandu apresentou nesta quinta-feira (14) o zagueiro Bruno Leonardo, novo reforço da equipe para a disputa da Série C. No primeiro contato com os torcedores, o jogador deixou claro que sabe do peso que é defender a camisa bicolor. Ele conta que, assim que foi anunciado, recebeu uma enxurrada de mensagens da Fiel, cobrando o acesso à Segundona no final da temporada.

"A pressão existe aqui e é muito grande. Assim que fui anunciado, a torcida já veio falando de acesso no meu perfil. Quando a gente aceita o desafio de defender o Paysandu, sabemos que essa pressão existe. A Amazônia respira o Paysandu e somos o maior time da divisão", disse Bruno Leonardo.

A chegada do zagueiro deve ajudar o Paysandu a reforçar o setor mais criticado durante o primeiro trimestre: a defesa. A equipe chegou a levar 11 gols numa sequência de três jogos, o que fez com que Márcio Fernandes promovesse mudanças na primeira linha do time.

Sobre essa rotatividade na zaga, Bruno disse que está fisicamente pronto para ajudar a equipe. Apesar disso, ele preferiu não cravar a vaga entre os titulares. Segundo o zagueiro, todos os jogadores da posição tem condições de conquistar uma vaga nos onze iniciais.

"Sou um jogador bom fisicamente. Acho que tecnicamente preciso seguir evoluindo, mas fisicamente estou bem. Se o professor quiser, estou pronto pra jogar. Apesar disso, todos aqui tem muita qualidade. Então eu sei que, independentemente de quem jogue, o Paysandu vai ser ajudado da melhor forma", avaliou.

Bruno Leonardo, inclusive, deverá estar entre os relacionados para a partida contra o Atlético-CE, pela estreia do Paysandu na Série C. O encontro entre as equipes será no domingo (17), às 19h, na Arena Verde, em Paragominas. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.