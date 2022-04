Paysandu regulariza três reforços; atletas podem jogar na estreia pela Série C

O Paysandu regularizou três reforços, nesta quinta-feira (14). Os zagueiros Bruno Leonardo e Franklin Douglas, além do atacante Alessandro Vinícius, foram inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Outra novidade é que a renovação do atacante Dioguinho, até o fim da temporada, também já apareceu no BID.

Com isso, os quatro jogadores do Bicola estão liberados para a estreia do Paysandu na Série C. O Bicola joga no domingo (17), às 19h, na Arena Verde, em Paragominas, contra o Atlético-CE. Vale lembrar, o Papão joga longe da Curuzu para cumprir uma punição, por causa da invasão de torcedores uniformizados na Terceirona de 2021.

Dioguinho

O atacante Dioguinho teve o vínculo prorrogado com o Paysandu, já que inicialmente tinha contrato apenas até o final do Parazão. Dioguinho chegou ao final da última temporada, a pedido do coordenador técnico do clube, Lecheva. Em 12 partidas disputadas com a camisa bicolor, o atacante marcou quatro gols e deu uma assistência.

Reforços

Bruno Leonardo, de 25 anos, chegou em Belém na última terça-feira (12) e já realizou os primeiros treinos com o Paysandu. Já Alessandro Vinícius, de 23 anos, foi apresentado na última segunda-feira (11). Franklin Douglas também já treina na Curuzu.

