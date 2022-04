Série C: Adversário do Remo, Manaus possui jogadores com passagens pelo Leão e Papão

A segunda rodada do Brasileirão da Série C terá o confronto dos campeões estaduais do Norte, o Manaus-AM recebe o Remo, neste sábado (16), às 19h, na Arena da Amazônia, na capital manauara. O Leão Azul tenta a sua segunda vitória na competição e terá pela frente um Gavião com cinco jogadores que tiveram passagens pelo Remo e Paysandu, além de um jogador paraense.

VEJA MAIS

O clube amazonense possui no elenco atletas que passaram pelo futebol do Pará, dois deles jogaram no Remo, um no Paysandu, outro no Pinheirense e Paragominas, além de um atacante paraense, mas que nunca atuou em nenhum clube do Pará.

Confira os ex-jogadores da dupla Re-Pa

Zagueiro Paulo Sérgio – 32 anos – Jogou no Remo em 2010 e esteve na lista de possíveis reforços para essa temporada no Leão Azul.

Meia Gilson Alves – 32 anos – Jogou no Paysandu em 2015 e disputou a Série B atuando em nove partidas.

Meia Felipe Baiano – 33 anos – Jogou no Parauapebas em 2017 e disputou a Segundinha

Atacante Jackie Chan – 25 anos – Jogou no Pinheirense em 2018 e em 2019 no Paragominas.

Atacante Alvinho – 30 anos- Jogou no Remo em 2014, atuou uma vez em um amistoso contra a Etiópia, no Baenão, marcou o gol do jogo e deixou o clube.

Atacante Vitinho – 24 anos – Paraense de Parauapebas (PA) e nunca jogou por nenhum clube do Pará.

O Manaus estreou na Série C empatando em 1 a 1, fora de casa, contra o Brasil de Pelotas-RS e fará seu primeiro jogo em casa, porém, sem a presença do torcedor, já que cumprirá punição por invasão de gramado por parte de torcedores, na Série C do ano passado, diante do Tombense-MG.