Já em Belém, novo volante do Remo já jogou contra o Leão e cita a força do torcedor; vídeo

A busca pelo acesso à Série B fez o Remo ir ao “mercado da bola” e trazer peças para ajustar o elenco. Uma das contratações anunciadas pelo clube é do volante Jean Patrick, de 29 anos, que estava no CRB-AL. O jogador já está em Belém, se apresentou no clube e falou à RemoTV sobre a temporada e citou o calor da torcida, já que enfrentou o Leão com a pressão das arquibancadas.

Com passagens por clubes tradicionais do futebol brasileiro, como o Sport-PE, CRB-AL, Fortaleza-CE, Vasco da Gama-RJ e Grêmio-RS, Jean Patrck diss estar feliz pela escolha e não esconde a ansiedade de realizar a estreia com a camisa do Remo.

“Quero agradecer a Deus, ao pessoal do staff do Remo de estar aqui, vestindo essa camisa. Estou muito feliz, ansioso para estar em campo, ao lado do torcedor. Já enfrentei o Remo, sempre de casa cheia e hoje tenho a oportunidade de estar aqui e espero em breve estar em campo com meus companheiros sentindo o calor da torcia”, disse.

O jogador falou da recepção que teve em Belém pelos torcedores, todo o carinho que teve e quer retribuir com boas atuações dentro de campo.

“Fui muito bem recebido pelas redes sociais pelos torcedores, espero retribuir com o meu futebol dentro de campo, quero dar alegrias e tenho certeza que seremos felizes aqui”, falou.

Jean Patrick já andou por Belém e recentemente postou uma foto provando pupunha. Ele ainda não teve seu nome regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), pois está realizando tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), mas não poderá jogar a Copa do Brasil, contra o Cruzeiro-MG, pois já atuou na competição este ano defendendo o CRB-AL.