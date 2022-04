Meia Eduardo Ramos deve jogar a Série C 2022 e pode ser adversário de Remo e Paysandu

Chegou ao fim a passagem do meia Eduardo Ramos pelo Amazonas-AM. O jogador que foi contratado para jogar o Campeonato Amazonense e a Série D do Campeonato Brasileiro, rescindiu com a Onça Pintada e vai jogar a Série C do Brasileiro. A informação foi confirmada pelo atleta a O Liberal.

VEJA MAIS

Aos 36 anos, Eduardo Ramos, ídolo do Remo e com passagens também pelo Paysandu e Tuna Luso, deixou o Amazonas após três partidas e eliminação no estadual. O jogador que ainda sonha com um jogo de despedida no Remo, informou que está acertando com um clube da Série C e poderá ser adversário da dupla Re-Pa na competição nacional. Cheio de mistério, Eduardo afirmou que teve uma proposta e que analisa a situação

“Sim [deixei o Amazonas] e devo disputar a Série C. Recebi o convite de um clube, quando concluir te aviso”, disse o meia.

VEJA MAIS

Natural da cidade de Caçu (GO), Eduardo Ramos teve passagens por 20 clubes na carreira, destaques para o Goiás-GO, onde iniciou a trajetória no futebol, Grêmio-RS, Corinthians-SP, Sport-PE, Náutico-PE, Joinville-SC, Paysandu, Remo e Tuna. Mas foi no Leão Azul onde mais se identificou. Com dois acessos na careira vestindo a camisa azulina e um título estadual, Eduardo até hoje é pedido para retornar ao Remo por parte dos torcedores.