Em live, Eduardo Ramos canta músicas da torcida do Remo e empolga azulinos; assista

Sem clube após deixar o Ituano-SP antes do quadrangular final da Série C, o meia Eduardo Ramos ainda aparenta estar bastante ligado ao Clube do Remo. Em live no Instagram na manhã deste domingo (3), o ídolo azulino apareceu cantando músicas da torcida azulina em dia de jogos do Leão.

O momento rendeu vários elogios de torcedores do Fenômeno Azul que acompanhavam ao vivo. "Agora sim", disse um torcedor. "Volta pro Leão", escreveu outro.

