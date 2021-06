Ex-Remo, Eduardo Ramos responde torcedor e brinca com apelido de nome de cerveja

O meia Eduardo Ramos, ídolo do Remo, acertou com o Ituano e vai jogar a Série C. O jogador já foi apresentado no novo clube e já treina com o elenco, mas o eterno “ER-10” do Baenão, também é empreendedor e vai inaugurar um bar temático em Ananindeua, Região metropolitana de Belém no mês de setembro. Ramos respondeu várias perguntas e brincou com o seu apelido de “Eduardo Brahma”.

Em uma das perguntas, Eduardo foi questionado se no seu bar terá a cerveja Brhama. O jogador respondeu que sim e colocou emoticons de gargalhada.

Eduardo ganhou esse apelido quando veio jogar em Belém. Em uma live no ano passado, o jogador, de 34 anos, falou que não sabe os motivos de ter recebido esse apelido, já que não costuma beber essa marca de cerveja.

Assista

Remo

O meia defendeu o Remo por sete temporadas, conquistou dois títulos estaduais (2014 e 2015), além de dois acessos, o primeiro da Série D para a Série C em 2015 e o segundo da Série C para a B, no ano passado. Ao todo foram 150 partidas com a camisa azulina. Ele não teve o contrato renovado com o Remo para esta temporada, em seguida foi para a Tuna, atuou em três partidas e rescindiu com a Lusa. Agora defende o Ituano que possui como técnico Mazola Júnior.