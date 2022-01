Eduardo Ramos deseja parabéns para Belém e 'ignora' Paysandu e Tuna

Belém completou nesta quarta-feira (12) 406 anos de fundação e a data não passou em branco por um jogador que atuou no Remo, no Paysandu e na Tuna Luso: o meia Eduardo Ramos.

VEJA MAIS

No instagram, o meia postou uma homenagem para a capital paraense. Com a camisa do Remo, time no qual jogou na temporada de 2020 e conseguiu o acesso para a Série B, sem citar Paysandu e Tuna, ele escreveu: 'Parabéns, Belém. 406 anos de história'.