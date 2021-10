Eduardo Ramos reposta foto de TBT dando 'cachuleta' em Ronaldo Fenômeno, no Corinthians

O meia Eduardo Ramos, que deixou o Ituano-SP no início do mês e que está em Belém se dedicando a um empreendimento, utilizou a sua rede social e relembrou um “TBT”. O ídolo remista repostou a foto de um outro perfil em seu story, do tempo em que jogou com o Ronaldo Fenômeno no Corinthians. Uma dessas fotos é ER dando a famosa “cachuleta” na orelha do Fenômeno.

Eduardo Ramos atuou pelo Corinthians na temporada 2008 e 2009 e foi campeão brasileiro da Série B pelo clube paulista em 2008.