Assista ao gol de Rincón contra o Paysandu, na Série A do Brasileirão em 2004

Faleceu no início da madrugada desta quinta-feira (14) o ex-jogador e ídolo do Corinthians, o colombiano Freddy Rincón, aos 55 anos. Ele sofreu um acidente de trânsito, em Cali, na Colômbia quando seu automóvel foi atingido por um ônibus. Rincón passou por vários clubes e marcou na história dos maiores rivais paulistas, Palmeiras e Corinthians. Pelo Timão, o ex-meia foi campeão brasileiro, Paulista e Mundial. Em um das temporadas chegou a marcar um gol contra o Paysandu, na Série A do Brasileiro.

A partida ocorreu no dia 25 de abril de 2004, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. A equipe corintiana recebeu o Papão e venceu pelo placar de 2 a 1, o gol do Paysandu foi marcado por Rogério Belém e os do Timão pelo zagueiro Anderson e Freddy Rincón, nos acréscimos, fechando o marcador. Esse foi o último Brasileiro do jogador, que se aposentou no final da temporada. Naquele ano o Corinthians terminou a competição na quinta posição com 74 pontos, já o Paysandu ficou na 14ª colocação com 56, melhor campanha do clube na elite do futebol nacional.

Nas redes sociais os eternos rivais Palmeiras e Corinthians prestaram homenagens ao Rincón. O Palmeiras agradeceu por tudo que ele fez ao Verdão e publicou um vídeo com vários gols dele com a camisa alviverde. Já o Corinthians lamentou a morte do ex-jogador e afirmou que ele estará sempre nos corações da nação corintiana.

Freddy Rincon também teve passagem pelo Santos-SP, Cruzeiro-SP, Real Madrid (ESP), Napoli (ITAS), além do Santa Fé (COL), clube onde iniciou a carreira e também o América de Cali (COL). Rincón atuou pela Seleção Colombiana e participou das Copas do Mundo de 1990, 1994 e 1998.