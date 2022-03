Paysandu: homem de confiança do técnico, zagueiro Marcão exalta entrosamento do elenco

Desde que aportou na Curuzu, o zagueiro Marcão tem se destacado e por conta disso, garantiu vaga na equipe titular do técnico Márcio Fernandes. Ao contrário de suas duas últimas temporadas, o atleta avalia fase no bicolor paraense como positiva, e espera manter a titularidade nos próximos desafios, que compreendem a fase final do Campeonato Paraense e a segunda fase da Copa do Brasil.

Marcão chegou ao Paysandu depois de dois anos jogando por Sampaio Correa e Londrina. Somada as duas passagens, o atleta fez oito partidas, exatamente o número de jogos disputados pelo bicolor. “Para um jogador de futebol, ter uma boa sequência de jogos é fundamental para que a gente consiga evoluir a cada jogo. Desde a minha chegada ao clube, recebi todo suporte da comissão técnica para estar 100% fisicamente e poder ajudar o time em campo”, avalia.

Marcão é um dos responsáveis pela defesa do time ser considerada uma das melhores do campeonato, com exceção da última partida contra o Castanhal, onde a equipe tomou de 4 a 0, sem que o atleta estivesse em campo. Na avaliação dele, o elenco tem tido, além do suporte, bom entrosamento, o que facilita na hora do jogo e na desenvoltura tática, seja do ataque, meio ou defesa.

"Tudo precisa fluir para que dê certo. A nossa comissão técnica é muito competente na parte tática defensiva. Também tive a felicidade de um rápido entrosamento com meus companheiros de defesa e isso é importante pra gente conseguir solidez no setor. Todos estão fazendo seu trabalho bem feito"

A confiança do técnico Márcio Fernandes também tem sido um ponto favorável. Ambos já trabalharam juntos em duas equipes, fortalecendo um elo que o torna praticamente um homem de confiança. “Minha relação com o professor Márcio é muito boa. Um grande profissional. Fico feliz em trabalhar com ele novamente. Conhecer o estilo dele ajuda muito na hora de receber instruções e passar para os meus companheiros. Espero que tenhamos uma boa sequência por aqui, que culmine em títulos importantes pro clube”, encerra.