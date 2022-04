Remo e Paysandu podem receber mais de R$ 1 milhão de patrocínio; Tuna e Castanhal serão contemplados

Com o início do Campeonato Brasileiro da Série C e Série D, os representantes paraenses irão receber um valor do Governo do Pará, que patrocinará os clubes. Remo, Paysandu, Tuna Luso e Castanhal serão contemplados, porém, ainda sem valores definidos, mas existe a possibilidade de Leão e Papão receberem mais de R$ 1 milhão cada e Tuna e Castanhal, R$ 300 mil. A informação foi confirmada pelos presidentes do Remo e do Paysandu.

Pelo lado azulino da Almirante Barroso, o presidente do Remo, Fábio Bentes, informou que os valores ainda estão sendo analisados, confirmou que terá o patrocínio do Banpará, mas que ainda nada foi assinado, além de informar que o Remo terá parte do valor direcionado à justiça do trabalho, para quitar débitos.

“Nós já temos comprometidos do patrocínio do Banpará R$ 400 mil. Com relação ao valor, vi que teve um vazamento aí [R$ 1,5 milhão], é uma possibilidade, mas não tem nada definido. Enquanto não tiver contrato assinado não considero resolvido, terá o patrocínio, mas valores ainda serão negociados”, disse, Bentes.

O mandatário azulino falou da importância em ter um patrocínio para uma competição como a Série C.

A importância é fundamental. Como vem ocorrendo desde 2019, quando pela primeira vez o Banpará patrocinou os clubes no Brasileiro, antes disso, é bom lembrar, só era para o Parazão, o Governador Helder Barbalho introduziu essa possibilidade para o Brasileiro. Desde então esse patrocínio vem sendo decisivo, ano após ano, principalmente na pandemia, que foi essencial para os clubes essa injeção financeira e agora na Série C, com grandes clubes, pode ser o diferencial lá na frente”, disse.

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, também falou sobre o assunto. A intenção é que os clubes recebam o valor ou parte dele em 10 ou 15 dias. O mandatário alviceleste agradeceu ao Governo do Estado e afirmou que o clube fará uma ótima Série C.