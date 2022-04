Brasileiro Série C: Visita do Remo ao Manaus tem arbitragem de Rondônia

O Remo conheceu nesta quinta-feira (14) o quarteto de arbitragem para a segunda rodada da Série C do Brasileiro. A partida contra o Manaus terá arbitragem de Rondônia, sendo Jonathan Antero Silva o árbitro principal. O duelo ocorre no sábado (16), às 19h, na Arena da Amazônia.

Jonathan será auxiliado por Márcia Bezerra Lopes Caetano e Adenilson de Souza Barros. Enquanto o amazonense Ivan da Silva Guimarães Junior será o quarto árbitro do encontro.

Após estrear com vitória, o Remo busca o segundo triunfo na competição. Para isso, precisa desbancar os donos da casa. O Manaus busca vencer a primeira partida, já que empatou na primeira rodada em 1 a 1, com o Brasil de Pelotas-RS, fora de casa.

Acompanhe a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com.