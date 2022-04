Sem zagueiro e meia-atacante, Remo embarca para encarar o Manaus pela Série C

O Remo viajou na tarde desta quinta-feira (14) rumo à capital amazonense, para encarar a equipe do Manaus-AM, no próximo sábado (16), às 19h, na Arena da Amazônia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Para o jogo diante do Gavião, o técnico remista Paulo Bonamigo ainda não poderá contar com o zagueiro Everton Sena e o meia-atacante Erick Flores. A informação foi confirmada por uma fonte do clube azulino.

O zagueiro Everton Sena, de 30 anos, jogou sete partidas pelo Remo nesta temporada e está em recuperação de uma lesão no calcanhar, que o deixou de fora das finais do Campeonato Paraense diante do Paysandu e da estreia na Terceirona contra o Vitória-BA. Ele trabalhou no Baenão nesta semana, correu em volta do gramado, mas ainda está em fase transição com a fisiologia. O zagueiro Daniel Felipe segue como opção para a defesa ao lado de Marlon.

Everton Sena, zagueiro do Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Já o meia-atacante Erick Flores trabalhou com bola nos treinamentos desta semana, mas ainda está aprimorando a parte física. Flores teve uma lesão na coxa durante a semifinal do Parazão contra a Tuna Luso e também ficou de fora das finais do estadual e da estreia na Série C. A intenção é que o jogador seja opção para a partida diante do Cruzeiro-MG, na próxima terça-feira (19), às 21h30, no Baenão, pelo jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil.