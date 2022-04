Castanhal divulga valores e pontos de venda de ingressos para estreia na Série D; confira

Estão abertas as vendas de ingressos para a estreia do Castanhal na Série D do Campeonato Brasileiro. De acordo com a diretoria do Japiim da Estrada, os bilhetes para a partida contra o Moto Club-MA vão custar R$ 10,00.

Devido ao estado do gramado do estádio Modelão, em Castanhal, a partida precisou ser transferida para Bragança, no estádio Diogão. Por conta disso, os pontos de venda de ingressos vão estar concentrados na cidade que vai receber o duelo.

As entradas podem ser adquiridas na sede do Bragantino e em demais pontos do interior do estado. Veja:

A partida entre Moto Club-MA e Castanhal está marcada para domingo (17), às 15h. O jogo marca a estreia das duas equipes na competição nacional.