Atacante do Paysandu Dalberto passa por cirurgia e pode ficar nove meses fora dos gramados

O atacante do Paysandu Dalberto foi operado nesta terça-feira (27), em um hospital particular de Belém. De acordo com as informações divulgadas pelo clube, a cirurgia foi um sucesso e o jogador deve receber alta na quarta-feira (28). O tempo de recuperação do atleta é de oito a nove meses.

Dalberto sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo na partida contra o ABC-RN, válida pela segunda rodada do quadrangular de acesso, em agosto. O jogador entrou no segundo tempo da partida, ficou menos de 10 minutos no jogo e foi substituído após receber uma pancada ao disputar bola com um adversário.

Segundo o Paysandu, o médico do clube Edilson Andrade realizou uma reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do atacante. Se receber alta amanhã, o clube prevê que Dalberto iniciará a fisioterapia para se recuperar da cirurgia na próxima semana.

Dalberto, de 28 anos, chegou ao Paysandu em julho deste ano para ajudar o time a conquistar o acesso. O atacante pertence ao CSA-AL e foi emprestado ao Papão, mesmo assim o jogador fez a cirurgia e fará a recuperação com a equipe bicolor.

Desde que chegou ao Bicola, o atacante fez seis partidas com a camisa do Papão e não balançou as redes em nenhuma oportunidade.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)