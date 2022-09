Dispensas: cinco jogadores não interessam ao Paysandu e devem deixar o clube; veja a lista

A diretoria do Paysandu já possui alguns nomes definidos para deixar o Papão. A equipe de O Liberal apurou com uma fonte interna do clube que cinco jogadores estão fora dos planos da comissão técnica para o restante da temporada.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O clube tenta negociar com os atletas as rescisões ou até mesmo o cumprimento dos contratos até o final do vínculo, que seria até o dia 15 de outubro. A lista dos jogadores em que o Papão não possui interesse tem, até o momento, cinco nomes, de todas as faixas do campo. Confira:

Goleiro Elias Curzel

Lateral-esquerdo João Paulo

Meia Serginho

Atacante Pipico

Atacante Marcelinho

VEJA MAIS

A equipe bicolor conta atualmente com 32 jogadores no elenco, entre eles os machucados Ricardinho (que deve retornar aos gramados durante a Copa Verde), o volante Bileu, além do atacante Dalberto, que passará por cirurgia.