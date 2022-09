Paysandu dispensará quase um time inteiro antes da disputa da Copa Verde, confirma presidente

O Paysandu iniciou algumas negociações para a disputa da Copa verde 2022. O elenco passará por uma reformulação e o presidente do clube, Maurício Ettinger confirmou que quase um time irá sair do clube nos próximos dias.

Em contato com a equipe de esportes de O Liberal, Ettinger informou que vários atletas deixarão a equipe. Sem citar nomes, o mandatário bicolor estipulou o número de dispensas do clube antes da disputa da Copa Verde.

“[Podem sair] um sete ou oito [jogadores]”, disse, o presidente alviceleste.

O clube quer enxugar o elenco nesse momento em que ficará parado e sem jogos oficiais, após a eliminação no quadrangular da Série C, já que a Copa Verde terá início para o clube bicolor somente no final do mês de outubro, nas oitavas de final, quando o Papão enfrentará o vencedor de Humaitá-AC x Náutico.F